Бутягин заявил о негативном отношении к слову «русские» в Польше
Освобожденный из польского заключения археолог Александр Бутягин заявил, что в Польше слово «русские» нередко используется как оскорбление. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на интервью «Известиям».
По его словам, обвинения в связях с Россией в стране могут иметь серьезные последствия, вплоть до разрушения политической карьеры. При этом сам Бутягин отметил, что за время пяти месяцев в СИЗО не сталкивался с притеснениями и даже получал поддержку от отдельных людей.
Он рассказал, что среди его сокамерников были граждане Польши, Вьетнама и Словакии, а один из них общался с ним на русском языке. Также, по словам ученого, некоторые поляки выражали ему сочувствие, в том числе во время судебных заседаний.
Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Киева и провел под стражей несколько месяцев. В конце апреля 2026 года его вернули в Россию, где он, как подтвердили в Эрмитаже, продолжит работу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
