Бутягин заявил о негативном отношении к слову «русские» в Польше

Освобожденный из польского заключения археолог Александр Бутягин заявил, что в Польше слово «русские» нередко используется как оскорбление. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на интервью «Известиям».

По его словам, обвинения в связях с Россией в стране могут иметь серьезные последствия, вплоть до разрушения политической карьеры. При этом сам Бутягин отметил, что за время пяти месяцев в СИЗО не сталкивался с притеснениями и даже получал поддержку от отдельных людей.