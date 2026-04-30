СК завершил расследование дел двух наемников ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении наемников из Грузии и Великобритании, участвовавших во вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, речь идет о гражданине Грузии Гоче Хораве и подданном Великобритании Лиаме О'Конноре. Им вменяется участие в боевых действиях в качестве наемников и вторжение на территорию региона в августе 2024 года.

В СК уточнили, что оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Также суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
