СК завершил расследование дел двух наемников ВСУ, вторгшихся в Курскую область
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении наемников из Грузии и Великобритании, участвовавших во вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, речь идет о гражданине Грузии Гоче Хораве и подданном Великобритании Лиаме О'Конноре. Им вменяется участие в боевых действиях в качестве наемников и вторжение на территорию региона в августе 2024 года.
В СК уточнили, что оба фигуранта объявлены в международный розыск.
Также суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, передает «Радиоточка НСН».
