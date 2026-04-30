Освобожденный археолог Бутягин рассказал о жизни в СИЗО Варшавы
Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, сообщил, что за время содержания в СИЗО Варшавы похудел почти на 20 кг. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на интервью «Известий»
По его словам, несмотря на потерю веса, он старался поддерживать физическую форму с помощью прогулок и упражнений. Накануне освобождения, как уточнил ученый, его вес составлял 87 кг, тогда как до ареста он превышал 100 кг.
Бутягин описал распорядок дня: подъем происходил в 6:00, затем следовали обход и завтрак, который включал сосиску или паштет с хлебом. После этого заключенным предоставлялась часовая прогулка, обед состоял из двух блюд, а ранний ужин включал, в частности, джем. Отбой объявлялся в 22:00.
Он добавил, что больше всего скучал по фруктам, особенно апельсинам и мандаринам, а также по мясу, которого, по его словам, в тюремном рационе практически не было, передает «Радиоточка НСН».
