Ракета «Союз-5» впервые успешно стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-5» впервые была запущена с космодрома Байконур, испытательный пуск прошел в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Старт состоялся 30 апреля в 21:00 по московскому времени с площадки №45. Как уточнили в госкорпорации, это первый запуск ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.