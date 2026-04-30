Ракета «Союз-5» впервые успешно стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-5» впервые была запущена с космодрома Байконур, испытательный пуск прошел в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Старт состоялся 30 апреля в 21:00 по московскому времени с площадки №45. Как уточнили в госкорпорации, это первый запуск ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

«Роскосмос» восстановил на Байконуре поврежденный стартовый комплекс

«Союз-5» относится к среднему классу и будет использоваться с модернизированной площадки, ранее предназначенной для запусков ракет «Зенит». Проект реализуется в рамках программы «Байтерек»: российская сторона разработала носитель, а Казахстан обновил стартовую инфраструктуру.

Первоначально запуск планировался на 2022 год, однако сроки неоднократно переносились из-за необходимости дополнительных проверок систем. На разных этапах разработки ракета также носила названия «Энергия-К», «Феникс» и «Иртыш», а в Казахстане известна как «Сункар» («сокол»), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/Roscosmos
ТЕГИ:БайконурРоскосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры