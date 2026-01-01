Путин: Белые медведи - «серьезные машины»

Это произошло на встрече с представителями коренных малочисленных народов РФ. Он назвал эти места красивыми, указав, что там полно медведей.

«Там они ходят кругом как собаки бездомные. Правда-правда! Кругом, куда не пойдешь, везде медведи. Даже жутковато. Как вы там среди медведей-то? Ничего?», - спросил глава государства.

Лидеру РФ ответил воспитатель детского сада «Рябинка» Кирилл Косыгин. По его словам, местные жители привыкают к наличию хищников с детства. Он указал, что летом медведи иногда проходят прямо под окнами их дома, а по пути в детский сад можно встретить этого хищника.

«Не, ну аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. Начинает бежать быстрее, чем конь. Он плавает, лазит по деревьям. Это серьезная машина», - отметил Путин.

Ранее медведь насмерть задрал сотрудника базы отдыха в Кемеровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

