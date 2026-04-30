Медведев заявил о невозможности противостояния «рою дронов» ни одной страны мира

Ни одна страна в мире не сможет противостоять «рою дронов», сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего президента России, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Он указал на сложность задачи противостояния беспилотникам, так как она требует использования искусственного интеллекта и современных компьютеров. Политик отметил, что в будущем такие технологии появятся, и Москве нужно к этому готовиться.

«Потому что, когда летит 100 штук, вы сами понимаете, сбить их очень сложно», — подчеркнул Медведева.

Также политик предложил включить в школьную программу изучение ИИ и беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
