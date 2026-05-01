СМИ: Россию срочно покинул бывший замглавы Минприроды Буцаев

Замглавы Минприроды России Денис Буцаев, отвечавший за экологию в правительстве, срочно уехал из страны, сообщает газета «Ведомости».

Ранее он был руководителем Российского экологического оператора (РЭО). Чиновник оперативно вылетел через Минск. Это произошло в день его увольнения 22 апреля.

В апреле в Telegram-каналах появились сообщения, что в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева заведено дело о мошенничестве. Это подтвердили собеседники издания. Также возбуждены дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова, а господин Буцаев упоминается в материалах уголовных дел.

