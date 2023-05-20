СМИ: главком ВСУ Залужный лежит в госпитале при смерти
Командующий ВСУ Валерий Залужный лежит в госпитале при смерти, сообщил военкор Александр Руденко со ссылкой на источник в руководстве украинской армии.
По его словам, Залужный получил тяжелое ранение, находясь на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области.
Накануне заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что появившиеся в СМИ сообщения о гибели командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ) не соответствуют действительности.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Киев пытается спрятать главкома ВСУ и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: главком ВСУ Залужный лежит в госпитале при смерти
- СМИ: задержанный за сожжение Корана на фоне мечети в Волгограде сотрудничал с СБУ
- Руководство МУС обеспокоено объявлением Россией в розыск прокурора и судей
- Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение Артемовска
- Медведев пригласил Маска в Артемовск
- Власти опровергли информацию о взрывах в районе аэродрома Севастополя
- Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ
- Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами из-за инцидента с песней Сердючки
- Два человека погибли в результате взрыва под Первомайском ЛНР
- Байден встретится с Зеленским 21 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru