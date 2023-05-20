СМИ: главком ВСУ Залужный лежит в госпитале при смерти

Командующий ВСУ Валерий Залужный лежит в госпитале при смерти, сообщил военкор Александр Руденко со ссылкой на источник в руководстве украинской армии.

Главком ВСУ Залужный появился на публике впервые после слухов о его гибели

По его словам, Залужный получил тяжелое ранение, находясь на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области.

Накануне заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что появившиеся в СМИ сообщения о гибели командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ) не соответствуют действительности.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Киев пытается спрятать главкома ВСУ и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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