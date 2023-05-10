В украинском Минобороны опровергли слухи о гибели командующих ВСУ

По её словам, слухи о гибели главнокомандующего Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского распространяются «в российском инфополе», где в течении недели подобные публикации появлялись трижды.

«В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих... Все живы», - написала Маляр.

Ранее Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО, пояснив это «напряжённой оперативной ситуацией», сообщает RT.