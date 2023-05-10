В украинском Минобороны опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что появившиеся в СМИ сообщения о гибели командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ) не соответствуют действительности.
По её словам, слухи о гибели главнокомандующего Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского распространяются «в российском инфополе», где в течении недели подобные публикации появлялись трижды.
«В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих... Все живы», - написала Маляр.
Ранее Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО, пояснив это «напряжённой оперативной ситуацией», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артёмовске
- Пригожин заявил об отсутствии войск Минобороны России в Артемовске
- Газ в Европе подешевел до 400 долларов за тысячу кубометров
- В Совбезе заявили о попытках Запада сколотить «пятую колонну» из подростков
- Путин внес в ГД законопроект о денонсации ДОВСЕ
- В украинском Минобороны опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
- В МИД Грузии поприветствовали отмену визового режима Россией
- СМИ: Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов
- Россиянам напомнили об июньских длинных выходных
- Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru