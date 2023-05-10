В украинском Минобороны опровергли слухи о гибели командующих ВСУ

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что появившиеся в СМИ сообщения о гибели командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ) не соответствуют действительности.

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По её словам, слухи о гибели главнокомандующего Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского распространяются «в российском инфополе», где в течении недели подобные публикации появлялись трижды.

«В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих... Все живы», - написала Маляр.

Ранее Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО, пояснив это «напряжённой оперативной ситуацией», сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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