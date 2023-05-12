Главком ВСУ Залужный появился на публике впервые после слухов о его гибели

Это первое появление украинского главкома после того, как в СМИ и соцсетях стали распространяться слухов о его гибели.

Что касается беседы с журналистом, то в её ходе Залужный заявил о наличии в ВСУ отголосков армии СССР.

«Но мои подчиненные знают: если я где-то найду представителя Советской армии на какой-либо должности — я долго разбираться не буду», — заключил главком ВСУ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина пытается спрятать, в том числе и от Запада, Валерия Залужного, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

