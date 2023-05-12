Главком ВСУ Залужный появился на публике впервые после слухов о его гибели
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в эфире телеканала 1+1 дал интервью журналисту Дмитрию Комарову.
Это первое появление украинского главкома после того, как в СМИ и соцсетях стали распространяться слухов о его гибели.
Что касается беседы с журналистом, то в её ходе Залужный заявил о наличии в ВСУ отголосков армии СССР.
«Но мои подчиненные знают: если я где-то найду представителя Советской армии на какой-либо должности — я долго разбираться не буду», — заключил главком ВСУ.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина пытается спрятать, в том числе и от Запада, Валерия Залужного, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru