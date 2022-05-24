СМИ: главари «Азова»* ели красную икру, пока скрывались на «Азовстали»
В подвалах украинского металлургического комбината «Азовсталь» обнаружили предполагаемое убежище командиров националистического батальона «Азов»*, сообщают «Известия».
В отдельной комнате, полной боеприпасов, они питались красной икрой и записывали ролики. Журналисты нашли место, где жили командиры «Азова» — Калина, Волына и Редис. В отгороженном занавеской помещении осталось множество боеприпасов. Там же нашлось «командирское лежбище».
При этом стена в комнате похожа на фон во всех видеообращениях «Азова». Здесь валялась пустая банка от красной икры. Боевики ели ее ложками.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинских военных, сдавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, необходимо освободить после обмена. Всего с 16 мая с территории завода вышли и сдались в плен 2439 участников полка «Азов».
*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.
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