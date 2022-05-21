Зеленский рассчитывает обменять украинских военных, сдавшихся на «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинских военных, сдавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, необходимо освободить после обмена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

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«Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали". Дальше все зависит от того, что себя брала ООН, "Красный крест", Российская Федерация, что они (военные) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное», - подчеркнул президент Украины.

Всего с 16 мая с территории завода вышли и сдались в плен 2439 участников полка «Азов» (в России признан экстремистским, заведено уголовное дело) и военнослужащих ВСУ, пишет Газета. ru.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаНационалистыМариуполь
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