В МИД не исключили возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

Обмен пленных украинских силовиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе может обсуждаться с украинской стороной. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену

«Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то», — цитирует Руденко РИА Новости.

Отвечая на вопрос, допускает ли он обсуждение обмена российских пленных на украинских, дипломат указал, что не исключает «любую возможность, которая не противоречит здравому смыслу».

На минувшей неделе стало известно, что «Азовсталь» полностью освободили от заблокированных там украинских бойцов. В плен союзным силам сдались более 2400 силовиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПленныеМИД РФ
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