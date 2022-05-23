В МИД не исключили возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

«Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то», — цитирует Руденко РИА Новости.

Отвечая на вопрос, допускает ли он обсуждение обмена российских пленных на украинских, дипломат указал, что не исключает «любую возможность, которая не противоречит здравому смыслу».

На минувшей неделе стало известно, что «Азовсталь» полностью освободили от заблокированных там украинских бойцов. В плен союзным силам сдались более 2400 силовиков.

