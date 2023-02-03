В Австралии на танке Leopard появились надписи Z и «Слава России!»

Неизвестные нанесли символы Z и лозунг «Слава России!» на корпус танка Leopard в мемориальном парке в Порт-Кеннеди в Западной Австралии. Об этом сообщает West Australian.

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Издание отмечает, что в парке находится одна из боевых машин, списанных в 2011 году. Появившиеся на танке надписи, которые нанесены белой краской, уже назвали «пророссийским вандализмом».

Министр по делам ветеранов и полиции австралийского штата Пол Папалиа призвал местных жителей сообщить правоохранителям какую-либо информацию о произошедшем. Полиция проводит расследование инцидента.

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