СМИ: Байден и Макрон договорились об использовании замороженных активов РФ

«Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», - говорится в сообщении.

Ранее глава департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель заявил об аресте связанных с РФ активов на сумму около $943 миллионов.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил около 300 миллиардов евро российских активов. Из них более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, напоминает «Радиоточка НСН».

