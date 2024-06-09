СМИ: Байден и Макрон договорились об использовании замороженных активов РФ

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, передает агентство Reuters.

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«Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», - говорится в сообщении.

Ранее глава департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель заявил об аресте связанных с РФ активов на сумму около $943 миллионов.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил около 300 миллиардов евро российских активов. Из них более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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