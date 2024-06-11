Киеву предоставят 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования российских активов

Еврокомиссия в июля 2024 года передаст Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования замороженных активов России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

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По ее словам, 90% суммы намерены потратить на оружие.

Также до конца июня Украина получит 1,9 миллиарда евро в рамках финансирования по программе в 50 миллиардов евро на три года. Помимо прочего, Евросоюз предоставит Киеву тысячу электрогенераторов и также тысячу солнечных батарей для обеспечения устойчивости ее энергосистемы.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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