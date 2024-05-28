СМИ: Франция прорабатывает вопрос об отправке военных инструкторов на Украину
28 мая 202400:37
Париж прорабатывает вопрос отправки военных инструкторов для обучения Вооруженных сил Украины, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Минобороны Франции.
В военном ведомстве заявили, что обучение на Украине является одним из обсуждаемых вопросов с момента проведения конференции по поддержке Киева, которая прошла в Париже 26 февраля.
Ранее главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами Александр Сырский заявил, что Франция направит на Украину первых военных инструкторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Франция прорабатывает вопрос об отправке военных инструкторов на Украину
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru