Путин заявил о присутствии иностранных инструкторов на поле боя

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия знает о присутствии на поле боя иностранных инструкторов, нескольких удалось взять в плен. Слова политика приводит РИА Новости.

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Он отметил, что военные фиксируют их присутствие и в подразделениях, где проводится подготовка. При этом среди них не только инструкторы, но и непосредственно наемники.

При этом Путин не видит необходимости привлекать России иностранцев, потому что ряды российской армии пополнили 300 тысяч добровольцы.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:НаемникиВСУ

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