Путин заявил о присутствии иностранных инструкторов на поле боя
15 сентября 202313:09
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия знает о присутствии на поле боя иностранных инструкторов, нескольких удалось взять в плен. Слова политика приводит РИА Новости.
Он отметил, что военные фиксируют их присутствие и в подразделениях, где проводится подготовка. При этом среди них не только инструкторы, но и непосредственно наемники.
При этом Путин не видит необходимости привлекать России иностранцев, потому что ряды российской армии пополнили 300 тысяч добровольцы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru