Путин заявил о присутствии иностранных инструкторов на поле боя

Он отметил, что военные фиксируют их присутствие и в подразделениях, где проводится подготовка. При этом среди них не только инструкторы, но и непосредственно наемники.

При этом Путин не видит необходимости привлекать России иностранцев, потому что ряды российской армии пополнили 300 тысяч добровольцы.



