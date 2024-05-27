Главком ВСУ: Франция направит на Украину первых военных инструкторов

Франция направит на Украину первых военных инструкторов. Об этом в своём Telegram-канале заявил главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами (ВСУ) Александр Сырский.

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По его словам, после видеовстречи с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню он подписал необходимые документы и теперь французские военные смогут посещать украинские учебные центры.

«Верю, что решительность Франции побудит других партнёров присоединиться к этому амбициозному проекту», — написал Сырский.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что говоря об отправке войск на Украину страны НАТО имеют ввиду инструкторов и советников, но не не боевые подразделения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеФранцияУкраинаВСУ

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