Главком ВСУ: Франция направит на Украину первых военных инструкторов
Франция направит на Украину первых военных инструкторов. Об этом в своём Telegram-канале заявил главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами (ВСУ) Александр Сырский.
По его словам, после видеовстречи с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню он подписал необходимые документы и теперь французские военные смогут посещать украинские учебные центры.
«Верю, что решительность Франции побудит других партнёров присоединиться к этому амбициозному проекту», — написал Сырский.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что говоря об отправке войск на Украину страны НАТО имеют ввиду инструкторов и советников, но не не боевые подразделения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума: В России среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%
- В России объявили в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии
- В КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника
- СМИ: полковник охраны Зеленского предлагал сложить оружие в начале СВО
- Отстраненная сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF
- СМИ: Греция и Кипр выступили за ограничение закупок оружия для Украины
- Аслан Карацев проиграл матч первого круга «Ролан Гаррос»
- Опрос: 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь
- «Ужас и паника»: Прокуратура призвала уничтожить «Вредные советы» Остера
- Упоминание наркотиков в литературе без описания изготовления не будет запретом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru