Главком ВСУ: Франция направит на Украину первых военных инструкторов

По его словам, после видеовстречи с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню он подписал необходимые документы и теперь французские военные смогут посещать украинские учебные центры.

«Верю, что решительность Франции побудит других партнёров присоединиться к этому амбициозному проекту», — написал Сырский.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что говоря об отправке войск на Украину страны НАТО имеют ввиду инструкторов и советников, но не не боевые подразделения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

