СМИ: Франция может поставить Киеву танки Leclerc

Ранее в Германии допустили поставки Украине танков Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину заявил, что ведет переговоры по этому вопросу с союзниками. По его словам, подобные действия должны быть согласованы Берлином с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместо экономики обсуждаются поставки бронетанковой техники на Украину. По его мнению, это «настоящее позорище».

