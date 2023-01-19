СМИ: Франция может поставить Киеву танки Leclerc
Франция рассматривает возможность поставок Киеву танков Leclerc. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на французского чиновника.
По данным издания, вопрос еще не решен, ожидается, что он будет обсуждаться на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии.
Ранее в Германии допустили поставки Украине танков Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину заявил, что ведет переговоры по этому вопросу с союзниками. По его словам, подобные действия должны быть согласованы Берлином с партнерами по Североатлантическому альянсу.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместо экономики обсуждаются поставки бронетанковой техники на Украину. По его мнению, это «настоящее позорище».
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