Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие на Украине
Россия уничтожит любое поставляемое Украине оружие и не оставит без ответа атаки киевского режима на Крым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс заявил о возможности Киева наносить удары по Крыму с применением американского оружия, напоминает «Свободная пресса».
«Риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым - это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», — говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
По мнению посла, на фоне подобных заявлений риски эскалации конфликта лишь усилятся, пишет РИА ФАН. Вместе с тем Антонов подчеркнул, что для всех должно быть очевидным: Россия уничтожит любое вооружение, поставляемое США или НАТО киевскому режиму.
«Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацисткой символикой однозначно нацеливает нас на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена», — добавил дипломат.
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