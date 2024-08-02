СМИ: F-16 столкнутся на Украине с системами С-300 и С-400 РФ
Отправленные Киеву истребители F-16 столкнутся с противником, обладающим развитой противовоздушной обороной, сообщает Sky News.
Самолетам будут противостоять российские ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество целей в воздухе. Американские истребители также будут крайне уязвимы при ракетных ударах по аэродромам. Их можно уничтожить дальнобойными артиллерийскими системами.
Кроме того, российский истребитель Су-35 станет одной из самых больших угроз для F-16. Этот самолет оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории.
Ранее стало известно, что Запад не сможет поставить Украине нужное ей количество F-16 из-за нехватки пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru