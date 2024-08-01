СМИ: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

Киев получил шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщает Times со ссылкой на источники.

СМИ: Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину

По данным газеты, в ближайшее время Украина получит новую партию этих самолетов от Дании.

Ранее Украина не стала комментировать новости о поступлении истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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