Запад не сможет поставить Украине нужное ей количество F-16 из-за нехватки пилотов

Страны Запада не смогут передать Киеву нужное количество истребителей F-16 из-за критической нехватки пилотов на Украине, сообщило американское издание New York Post.

В материале уточняется, что украинских пилотов катастрофически не хватает, что накладывает ограничения на количество F-16, которые можно поставить на Украину.

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При этом издание сообщило, что истребители Киеву переданы в срок, однако непонятно, смогут ли украинские летчики использовать технику, или им потребуется дополнительная подготовка и обучение. При этом в материале уточняется, что западные политики предупреждали Украину о том, что F-16 не изменят ход военных событий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил о том, что F-16 не станут «панацеей» для ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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