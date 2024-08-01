Запад не сможет поставить Украине нужное ей количество F-16 из-за нехватки пилотов
Страны Запада не смогут передать Киеву нужное количество истребителей F-16 из-за критической нехватки пилотов на Украине, сообщило американское издание New York Post.
В материале уточняется, что украинских пилотов катастрофически не хватает, что накладывает ограничения на количество F-16, которые можно поставить на Украину.
При этом издание сообщило, что истребители Киеву переданы в срок, однако непонятно, смогут ли украинские летчики использовать технику, или им потребуется дополнительная подготовка и обучение. При этом в материале уточняется, что западные политики предупреждали Украину о том, что F-16 не изменят ход военных событий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил о том, что F-16 не станут «панацеей» для ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россия освободит Кара-Мурзу в рамках обмена заключенными
- Стоимость покраски кузова автомобилей в России выросла на 25%
- Специальную маркировку введут для блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек
- Средний лимит россиян по кредиткам увеличился до рекордных 109,2 тысячи рублей
- Запад не сможет поставить Украине нужное ей количество F-16 из-за нехватки пилотов
- Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Блиновской
- Врач назвала три страшных последствия недосыпания
- Банк Англии понизил ключевую ставку впервые с 2020 года
- BadComedian предположил, что продолжение «Игры в кальмара» может быть еще эффектнее
- СМИ: Пилотов рейса Москва — Самара попытались ослепить лазером в небе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru