СМИ: F-16 разместят на аэродроме Лиманское в Одесской области
Полученные Киевом истребители F-16 будут размещены на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщает ресурс Condottiero.
4 августа во второй половине дня Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании приземлился в Констанце в Румынии. Он будет дозаправлять F-16, которые взлетают с авиабазы НАТО. Истребители приземляются на аэродром Лиманское. Туда также доставили зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для отражения ударов с воздуха.
Украина получила F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru