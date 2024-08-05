Украина получила F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении

Киеву передали истребители F-16 с оснащением в виде ракет малой и средней дальности, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

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Также на подвесах есть системы предупреждения о ракетном нападении, в которых имеется устройство постановки помех и отстрела тепловых ловушек.

F-16 несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности. Оснащение видно на ролике, который опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Истребители будут применять против беспилотников и крылатых ракет.

Глава государства поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении истребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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