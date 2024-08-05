Украина получила F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении
Киеву передали истребители F-16 с оснащением в виде ракет малой и средней дальности, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Также на подвесах есть системы предупреждения о ракетном нападении, в которых имеется устройство постановки помех и отстрела тепловых ловушек.
F-16 несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности. Оснащение видно на ролике, который опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Истребители будут применять против беспилотников и крылатых ракет.
Глава государства поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении истребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне наблюдали северное сияние
- Украина получила F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении
- Власти Мали разорвали дипотношения с Украиной
- Украинским девушкам угрожает одиночество из-за конфликта и мобилизации
- Премьер Ирака заявил, что предотвращение войны связано с Газой и Ливаном
- Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалью
- СМИ: Иран не будет смягчить реакцию на убийство Хании
- Советник Байдена: Союзники США собрались помочь им в защите Израиля
- Протестующие в Великобритании хотели поджечь отель с нелегальными мигрантами
- Зеленский подтвердил, что на Украину прибыли F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru