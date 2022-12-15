Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства Вашингтона в конфликт вокруг Украины

По его словам, желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта. «Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать», — отметил Петреус.

Также экс-глава разведки сообщил, что помимо усиления поддержки Киева в приоритетах США — укрепление «основной силы» американской армии и решение конфликта с КНР.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что актерских качеств украинского лидера Владимира Зеленского мало для успешной политической карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

