Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства Вашингтона в конфликт вокруг Украины

Цель участия Соединенных Штатов в конфликте вокруг Украины — закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира», сообщил Fox News бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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По его словам, желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта. «Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать», — отметил Петреус.

Также экс-глава разведки сообщил, что помимо усиления поддержки Киева в приоритетах США — укрепление «основной силы» американской армии и решение конфликта с КНР.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что актерских качеств украинского лидера Владимира Зеленского мало для успешной политической карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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