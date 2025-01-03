По данным издания, бригада должна была насчитывать более 5 тыс. 800 военнослужащих, однако около 1 тыс. 700 из них отсутствовали в какой-то момент во время девятимесячной подготовки на Западной Украине, в Польше и Франции.

Отмечается, что вступив в бой под Покровском в последние дни, бригада понесла тяжелые потери, потеряв часть своих танков и другой бронетехники.

Ранее стало известно о сдаче в плен бойцов из элитных подразделений ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

