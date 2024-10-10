Алаудинов рассказал о сдаче в плен бойцов из элитных подразделений ВСУ
Российские военные берут в плен бойцов из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Генерал-майор отметил отряд командира с позывным Шустрый.
«Четвертая бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа "Ахмат" во главе с Шустрым... сделали огромный объем работы - уничтожено очень много противника, много пленных. Причем пленные непосредственно из элитных подразделений», — сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.
Как уточнил командир «Ахмата», российские силы вошли в сам Часов Яр и находятся «глубоко в тылу» ВСУ. Армия РФ добилась значительных успехов на всех участках в зоне проведения специальной военной операции, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru