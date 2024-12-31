МО: Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров ВСУ
31 декабря 202415:09
Черноморский флот РФ ликвидировал восемь безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
В ведомстве добавили, что за сутки российским силам ПВО удалось сбить две управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 100 БПЛА ВСУ.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru