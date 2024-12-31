МО: Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот РФ ликвидировал восемь безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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В ведомстве добавили, что за сутки российским силам ПВО удалось сбить две управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 100 БПЛА ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияМинобороны РФВСУЧерноморский Флот РФ

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