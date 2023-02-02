СМИ: Экс-замминистра обороны Украины арестован по делу о коррупции
Суд в Киеве отправил под стражу бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова по обвинению в коррупции. При этом он может остаться на свободе до начала рассмотрения его дела, если внесёт в залог 402,6 миллиона гривен (11 миллионов долларов), сообщает «Украинская правда».
Генеральная прокуратура республики накануне предъявила обвинения в коррупции отправленным в отставку неделю назад на фоне скандала с тыловым обеспечением Шаповалову, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому и экс-замглавы госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимиру Терещенко. Ии вменяются растраты и незаконные действия. В частности, Хмельницкий проходит обвиняемым по делу о закупке для нужд армии некачественных бронежилетов.
Среди прочего, чиновникам военного ведомства вменяется закупка яиц по цене в несколько раз выше рыночной, одна штука обходилась бюджету в 17 гривен (34 рубля). При этом, министр обороны Украины Алексей Резников отверг обвинение в коррупции в адрес своего ведомства, а завышенные цены закупок объяснил «техническим сбоем».
Позже министр на фоне скандала выступил в поддержку внесенного в Верховную раду законопроекта о частичном раскрытии информации о закупках для ВСУ в условиях военного положения.
Меду тем, некоторые западные аналитики предсказывают Украине поражение, несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение Киеву. Как сообщает НСН, такое мнение, в частности, высказал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.
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