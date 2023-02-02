СМИ: Экс-замминистра обороны Украины арестован по делу о коррупции

Суд в Киеве отправил под стражу бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова по обвинению в коррупции. При этом он может остаться на свободе до начала рассмотрения его дела, если внесёт в залог 402,6 миллиона гривен (11 миллионов долларов), сообщает «Украинская правда».

Генеральная прокуратура республики накануне предъявила обвинения в коррупции отправленным в отставку неделю назад на фоне скандала с тыловым обеспечением Шаповалову, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому и экс-замглавы госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимиру Терещенко. Ии вменяются растраты и незаконные действия. В частности, Хмельницкий проходит обвиняемым по делу о закупке для нужд армии некачественных бронежилетов.