СМИ: экс-министр Милованов предрек Украине раскол с Польшей
Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не исключает потерю союзника в лице Польши, сообщает The Washington Post.
Это может случиться из-за серьезного напряжения, нарастающего между двумя странами. «Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение», — заявил экс-министр. Как пишет издание, Варшава является сторонником Киева с точки зрения военной и экономической помощи и приема украинских беженцев.
Тем не менее, отношения между государствами натянуты, что обусловлено истощением, усталостью от конфликта вокруг Украины и последствий военных действий.
Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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