Филиппо: Переброска войск Польши к Белоруссии ведет к мировой войне
Переброска польских военных к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети X (ранее - Twitter).
Польша ранее объявила об отправке десяти тысяч солдат к польско-белорусской границе. При этом 4 тысячи военных будут поддерживать охрану рубежей, еще 6 тысяч человек разместятся в регионе, напоминает RT.
Филиппо назвал решение польской стороны «безумием».
«Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», — написал Филиппо.
Лидер французской партии призвал остановить Варшаву, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru