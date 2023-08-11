Филиппо: Переброска войск Польши к Белоруссии ведет к мировой войне

Переброска польских военных к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети X (ранее - Twitter).

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Польша ранее объявила об отправке десяти тысяч солдат к польско-белорусской границе. При этом 4 тысячи военных будут поддерживать охрану рубежей, еще 6 тысяч человек разместятся в регионе, напоминает RT.

Филиппо назвал решение польской стороны «безумием».

«Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», — написал Филиппо.

Лидер французской партии призвал остановить Варшаву, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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