Несмотря на видимое согласие между американским лидером Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским, издание сообщает о проблемах в отношениях двух стран. Споры вызывают взрывы на «Северных потоках», оборона Артемовска, а также планы Киева по захвату Крыма.

Администрация Белого дома, используя вбросы в СМИ, попыталась обвинить в терактах на газопроводах некую проукраинскую группировку. Издание считает, что это сигнал украинским властям о недопустимости разрастания конфликта за пределы бывшей советской республики.

Кроме того, потери украинской армии в боях за Артемовск так велики, что в администрации Джо Байдена опасаются срыва контрнаступления Украины весной.

Ранее командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске.

