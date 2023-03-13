СМИ: единство Вашингтона и Киева «трещит по швам»

Между Вашингтоном и Киевом нарастают разногласия на фоне проведения специальной военной операции России, сообщает Politico.

Пригожин: Обстановка в Артемовске очень тяжелая

Несмотря на видимое согласие между американским лидером Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским, издание сообщает о проблемах в отношениях двух стран. Споры вызывают взрывы на «Северных потоках», оборона Артемовска, а также планы Киева по захвату Крыма.

Администрация Белого дома, используя вбросы в СМИ, попыталась обвинить в терактах на газопроводах некую проукраинскую группировку. Издание считает, что это сигнал украинским властям о недопустимости разрастания конфликта за пределы бывшей советской республики.

Кроме того, потери украинской армии в боях за Артемовск так велики, что в администрации Джо Байдена опасаются срыва контрнаступления Украины весной.

Ранее командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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