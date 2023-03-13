Пригожин: Обстановка в Артемовске очень тяжелая
13 марта 202302:01
Обстановка в Артемовске очень тяжелая, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, Украинские Вооруженные силы «подкидывают бесконечные резервы». Отмечается, что чем ближе к центру города, тем тяжелее бои. «Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим», — отметил Пригожин.
Ранее командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 985 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 218 / сут.
- Пригожин: Обстановка в Артемовске очень тяжелая
- Американский полковник не исключил, что США помогут Украине атаковать Крым
- В Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта для Украины
- В Москве женщина и ребенок пострадали в автоаварии с двумя такси и внедорожником
- СМИ: Индия будет придерживаться потолка цены на российскую нефть
- На подъезде к Крымскому мосту наблюдается многокилометровая пробка
- Оппозиция на митинге выдвинула правительству Молдавии ультиматум
- СМИ: У США и Украины существуют разногласия
- Командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске
- Пригожин сравнил Санкт-Петербург с разрушенным Артемовском из «бегловщины»
12 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru