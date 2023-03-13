Пригожин: Обстановка в Артемовске очень тяжелая

Обстановка в Артемовске очень тяжелая, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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По его словам, Украинские Вооруженные силы «подкидывают бесконечные резервы». Отмечается, что чем ближе к центру города, тем тяжелее бои. «Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим», — отметил Пригожин.

Ранее командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЕвгений Пригожин
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