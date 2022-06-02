СМИ: Дорожную карту вывоза зерна из Украины по морю утвердят в Стамбуле

Дорожная карта механизма безопасного коридора для вывоза зерна из Украины по Черному морю может быть одобрена в ближайшее время в Стамбуле на встрече представителей Турции, Москвы, Киева и ООН. Такую информацию распространил NTV.

По данным турецкого телеканала, на той же встрече предполагается создание Центра управления и контроля за работой морского коридора. Проект соглашения удалось выработать в результате интенсивных переговоров сторон, отмечает NTV.