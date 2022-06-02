СМИ: Дорожную карту вывоза зерна из Украины по морю утвердят в Стамбуле
Дорожная карта механизма безопасного коридора для вывоза зерна из Украины по Черному морю может быть одобрена в ближайшее время в Стамбуле на встрече представителей Турции, Москвы, Киева и ООН. Такую информацию распространил NTV.
По данным турецкого телеканала, на той же встрече предполагается создание Центра управления и контроля за работой морского коридора. Проект соглашения удалось выработать в результате интенсивных переговоров сторон, отмечает NTV.
Дорожная карта включает разминирование фарватера порта Одессы, обеспечение безопасности морского терминала на Украине, судов под зерно, а также непосредственной перевозки груза на мировые рынки через Черное море, проливы Босфор и Дарданеллы. Всю цепочку вывоза зерна будет контролировать Центр в Стамбуле.
По данным Sabah, предложение о создании безопасного коридора для вывоза украинского зерна выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обсудил эту тему 30 мая по телефону с президентами РФ и Украины.
Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.
На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.
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