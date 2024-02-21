СМИ: до тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке
До 1000 солдат Вооруженных сил Украины попали в плен при отступлении из Авдеевки или пропали без вести, сообщает New York Times со ссылкой на украинских военных.
По данным издания, это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск. Отмечается, что отступление из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом чиновники США заявляют, что потеря Авдеевки — не значительное стратегическое поражение.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что при зачистке освобожденной от Вооруженных сил Украины Авдеевки в ДНР военнослужащие России обнаружили множество боевиков, которых бросили при отступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru