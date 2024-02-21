СМИ: до тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке

По данным издания, это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск. Отмечается, что отступление из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом чиновники США заявляют, что потеря Авдеевки — не значительное стратегическое поражение.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что при зачистке освобожденной от Вооруженных сил Украины Авдеевки в ДНР военнослужащие России обнаружили множество боевиков, которых бросили при отступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

