СМИ: до тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке

До 1000 солдат Вооруженных сил Украины попали в плен при отступлении из Авдеевки или пропали без вести, сообщает New York Times со ссылкой на украинских военных.

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По данным издания, это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск. Отмечается, что отступление из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом чиновники США заявляют, что потеря Авдеевки — не значительное стратегическое поражение.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что при зачистке освобожденной от Вооруженных сил Украины Авдеевки в ДНР военнослужащие России обнаружили множество боевиков, которых бросили при отступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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