В Крыму ищут пропавших в море солдат-срочников

В Крыму ведутся поиски троих солдат-срочников, пропавших в открытом море на лодке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что для увеличения района поиска были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России, а также еще три катера. Однако, по словам Меняйло, поиски в прибрежной зоне пока не дали никакого результата.