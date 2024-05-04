В Крыму ищут пропавших в море солдат-срочников
В Крыму ведутся поиски троих солдат-срочников, пропавших в открытом море на лодке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что для увеличения района поиска были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России, а также еще три катера. Однако, по словам Меняйло, поиски в прибрежной зоне пока не дали никакого результата.
Глава Северной Осетии добавил, что организаторы поисков сразу связались с военной прокуратурой и оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших.
Ранее RT сообщило, что 30 апреля двое солдат из Северной Осетии и один из Дагестана вышли в открытое море в сильный ветер на резиновой весельной лодке и пропали, о чем их сослуживцы доложили в МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru