Глава Думской комиссии заявил о провокациях перед инаугурацией Путина

Перед инаугурацией Владимира Путина недружественные для России страны будут готовить провокации. Об этом в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ написал глава организации Василий Пискарев.

Он также считает, что для демонстрации якобы недовольства россиян, будут привлекаться иноагенты. К тому же, по мнению Пискарева, «соответствующие акции» будут проходить и у российских посольств в странах ЕС и НАТО.

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При этом парламентарий подчеркнул, что инаугурация президента России состоится в полном соответствии с законом и при абсолютной поддержке граждан РФ.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Киев может атаковать Крымский мост в день инаугурации Владимира Путина 7 мая.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИнаугурацияГосдумаВладимир Путин

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