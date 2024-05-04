Глава Думской комиссии заявил о провокациях перед инаугурацией Путина

Перед инаугурацией Владимира Путина недружественные для России страны будут готовить провокации. Об этом в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ написал глава организации Василий Пискарев.

Он также считает, что для демонстрации якобы недовольства россиян, будут привлекаться иноагенты. К тому же, по мнению Пискарева, «соответствующие акции» будут проходить и у российских посольств в странах ЕС и НАТО.