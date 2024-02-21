В беседе с журналистом CNN Кристианом Аманпур дипломат заявил, что солдаты «пожертвовали собой и умерли» из-за того, что власти Запада до сих пор обсуждают новые поставки помощи Киеву. «Каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте», – отметил Кулеба.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что при зачистке освобожденной от Вооруженных сил Украины Авдеевки в ДНР военнослужащие России обнаружили множество боевиков, которых бросили при отступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

