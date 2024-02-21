Кулеба обвинил Запад в бегстве армии из Авдеевки
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически обвинил страны коллективного Запада в том, что украинским Вооруженным силам пришлось бежать из Авдеевки, сообщает РИА Новости.
В беседе с журналистом CNN Кристианом Аманпур дипломат заявил, что солдаты «пожертвовали собой и умерли» из-за того, что власти Запада до сих пор обсуждают новые поставки помощи Киеву. «Каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте», – отметил Кулеба.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что при зачистке освобожденной от Вооруженных сил Украины Авдеевки в ДНР военнослужащие России обнаружили множество боевиков, которых бросили при отступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru