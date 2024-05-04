СМИ: Катар готов принять просьбу США и выслать лидеров ХАМАС
4 мая 202409:22
Катар выразил готовность принять просьбу США о высылке лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет Times of Israel, ссылаясь на источник.
«Катар готов принять просьбу... о высылке лидеров ХАМАС из Дохи», — пишет газета.
Как ожидают в Катаре, такой запрос может поступить в ближайшее время.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон призывает Доху изгнать ХАМАС, чей политический офис находится в столице Катара, если движение продолжит отвергать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru