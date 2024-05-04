СМИ: Катар готов принять просьбу США и выслать лидеров ХАМАС

«Катар готов принять просьбу... о высылке лидеров ХАМАС из Дохи», — пишет газета.

Как ожидают в Катаре, такой запрос может поступить в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон призывает Доху изгнать ХАМАС, чей политический офис находится в столице Катара, если движение продолжит отвергать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

