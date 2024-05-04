Два автомобиля арестованного замминистра обороны перешли его экс-супруге

Два автомобиля арестованного за взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова перешли его бывшей жене Светлане Ивановой, сообщает РИА Новости.

Согласно открытым данным, после развода в феврале 2023 года американский внедорожник Chevrolet Suburban, который, по данным интернет-ресурсов «Авито» и «Авто.ру», 2017 года выпуска стоит 4,5 млн рублей, а 2023 года - от 16 млн – достался экс-супруге Иванова.

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При этом второй автомобиль, обладательницей которого она теперь является, немецкий люксовый минивэн Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC, в случае если он произведен в 2019 году, может стоить от 6 до 8 млн рублей. А такая же новая машина 2023 года - от 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов в 2022 году переоформил принадлежавший ему мотоцикл MV Agusta на своего отца Вадима Иванова.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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