Два автомобиля арестованного замминистра обороны перешли его экс-супруге
Два автомобиля арестованного за взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова перешли его бывшей жене Светлане Ивановой, сообщает РИА Новости.
Согласно открытым данным, после развода в феврале 2023 года американский внедорожник Chevrolet Suburban, который, по данным интернет-ресурсов «Авито» и «Авто.ру», 2017 года выпуска стоит 4,5 млн рублей, а 2023 года - от 16 млн – достался экс-супруге Иванова.
При этом второй автомобиль, обладательницей которого она теперь является, немецкий люксовый минивэн Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC, в случае если он произведен в 2019 году, может стоить от 6 до 8 млн рублей. А такая же новая машина 2023 года - от 15 млн рублей.
Ранее стало известно, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов в 2022 году переоформил принадлежавший ему мотоцикл MV Agusta на своего отца Вадима Иванова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru