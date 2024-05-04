Два автомобиля арестованного замминистра обороны перешли его экс-супруге

При этом второй автомобиль, обладательницей которого она теперь является, немецкий люксовый минивэн Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC, в случае если он произведен в 2019 году, может стоить от 6 до 8 млн рублей. А такая же новая машина 2023 года - от 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов в 2022 году переоформил принадлежавший ему мотоцикл MV Agusta на своего отца Вадима Иванова.

