Бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли
Бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории перенесли на конец года. Об этом заявил министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х.
Поединок должен был пройти 1 июня.
Как сообщил журналист ESPN Майк Коппингер, причиной переноса стала травма колена у Бетербиева, 39-летнему спортсмену предстоит операция.
В активе Бетербиева 20 побед нокаутом и ни одного поражения, титулы чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации. При этом 33-летний Бивол — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации, спортсмен одержал победу в 22 поединках (11 нокаутом) и не допустил ни одного поражения.
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