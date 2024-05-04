Бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли

Бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории перенесли на конец года. Об этом заявил министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х.

Поединок должен был пройти 1 июня.

Как сообщил журналист ESPN Майк Коппингер, причиной переноса стала травма колена у Бетербиева, 39-летнему спортсмену предстоит операция.

В активе Бетербиева 20 побед нокаутом и ни одного поражения, титулы чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации. При этом 33-летний Бивол — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации, спортсмен одержал победу в 22 поединках (11 нокаутом) и не допустил ни одного поражения.

