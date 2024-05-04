Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Казахстан продлил еще на полгода запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, который действует с ноября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства энергетики республики.
«Ввести запрет на вывоз... сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», — указано в документе.
Приказ вступит в силу 14 мая. Документ предусматривает ряд исключений, в том числе для вывоза товаров, произведенных или переработанных из добытого на Карачаганакском месторождении сырья, и для транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами республики.
Между тем Минпромторг России выступил за продление запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru