Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян
С начала 2024 года DenizBank — один из крупнейших в Турции, усложнил правила открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять их заявки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, помогающих гражданам РФ получать банковские карты в Турции.
Аналогичную ситуацию описал и управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который работает в Стамбуле. При этом отмечается, что россияне не могут открыть счет даже при наличии у них ВНЖ и прописки в Турции. По данным источника, DenizBank делает исключения только для клиентов с большим депозитом от $100 тыс. и выше.
С 2024 года этот банк перестал открывать счета для иностранцев, в том числе для туристов из России, хотя раньше организация делала это автоматически только при наличии российского заграничного паспорта.
Ранее заместитель председателя партии Vatan («Родина»), кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускюплю рассказал, что турецкие отели столкнулись со сложностями при получении оплаты за проживание от российских туристов из-за трудностей перевода денежных средств на фоне санкций против РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru