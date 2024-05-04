Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян

С начала 2024 года DenizBank — один из крупнейших в Турции, усложнил правила открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять их заявки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, помогающих гражданам РФ получать банковские карты в Турции.

Аналогичную ситуацию описал и управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который работает в Стамбуле. При этом отмечается, что россияне не могут открыть счет даже при наличии у них ВНЖ и прописки в Турции. По данным источника, DenizBank делает исключения только для клиентов с большим депозитом от $100 тыс. и выше.

С 2024 года этот банк перестал открывать счета для иностранцев, в том числе для туристов из России, хотя раньше организация делала это автоматически только при наличии российского заграничного паспорта.

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Ранее заместитель председателя партии Vatan («Родина»), кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускюплю рассказал, что турецкие отели столкнулись со сложностями при получении оплаты за проживание от российских туристов из-за трудностей перевода денежных средств на фоне санкций против РФ.


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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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