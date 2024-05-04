В США арестованный россиянин признал вину по делу об отмывании денег

Арестованный россиянин Александр Винник признал вину по делу об отмывании денег, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело рассматривается в суде Северного округа Калифорнии. Дата слушания по приговору будет объявлена на следующей неделе.

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Адвокат Винника Аркадий Бух надеется, что срок заключения подзащитного составит до десяти лет, при том, что до этого ему грозило пожизненное лишение свободы.

Александр Винник был задержан по запросу США в 2017 году в Греции. Его обвинили в отмывании не менее 4 млрд долларов через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Отмечается, что организация уже перестала работать.


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ФОТО: РИА Новости
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