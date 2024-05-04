В США арестованный россиянин признал вину по делу об отмывании денег

Адвокат Винника Аркадий Бух надеется, что срок заключения подзащитного составит до десяти лет, при том, что до этого ему грозило пожизненное лишение свободы.

Александр Винник был задержан по запросу США в 2017 году в Греции. Его обвинили в отмывании не менее 4 млрд долларов через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Отмечается, что организация уже перестала работать.



