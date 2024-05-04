В США арестованный россиянин признал вину по делу об отмывании денег
Арестованный россиянин Александр Винник признал вину по делу об отмывании денег, сообщает ТАСС.
Отмечается, что дело рассматривается в суде Северного округа Калифорнии. Дата слушания по приговору будет объявлена на следующей неделе.
Адвокат Винника Аркадий Бух надеется, что срок заключения подзащитного составит до десяти лет, при том, что до этого ему грозило пожизненное лишение свободы.
Александр Винник был задержан по запросу США в 2017 году в Греции. Его обвинили в отмывании не менее 4 млрд долларов через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Отмечается, что организация уже перестала работать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США арестованный россиянин признал вину по делу об отмывании денег
- Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян
- СМИ: Украина просит у США беспилотники MQ-9 для новых операций
- Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
- СМИ: Катар готов принять просьбу США и выслать лидеров ХАМАС
- Бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли
- Подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове
- Жителей Викуловского района под Тюменью призвали эвакуироваться
- Блинкен: Новая военная помощь Киеву останется инвестициями в США
- МЧС предложило ввести штрафы за неверное проектирование АСП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru