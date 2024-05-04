СМИ: Украина просит у США беспилотники MQ-9 для новых операций

Украина просит у США модульные разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, однако Вашингтон не решается на отправку БПЛА. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, MQ-9 Reaper находится на первом месте в списке вооружений, которые Киев просит у США. Источники отмечают, что украинская армия планирует ряд военных операций на лето и ищет новые способы выявления целей РФ за линией фронта. Украина якобы заинтересована в применении многоцелевых беспилотников только для разведки.

Politico указывает, что Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить БПЛА. Однако в Соединенных Штатах опасаются, что российские военные могут сбить дроны.

Ранее глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что Запад передаст Украине истребители F-16 и весь комплект вооружений.

