СМИ: У фигурантов дел о хищениях в Минобороны изъяли счета и активы
У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны России арестовали счета и активы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным СКР, на деньги, которые военное ведомство заплатило за бронежилеты 20 тысячам мобилизованных для участия в СВО граждан, были куплены акции и доли нескольких компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Уточняется, что часть из этих средств также была переведена на несколько десятков частных счетов.
Все трое фигурантов дела генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор организации Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко были арестованы еще в начале апреля. Об этом сообщал RT. При этом первый во время судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, а уголовное дело считает сфабрикованным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru