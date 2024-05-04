СМИ: У фигурантов дел о хищениях в Минобороны изъяли счета и активы

У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны России арестовали счета и активы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным СКР, на деньги, которые военное ведомство заплатило за бронежилеты 20 тысячам мобилизованных для участия в СВО граждан, были куплены акции и доли нескольких компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Уточняется, что часть из этих средств также была переведена на несколько десятков частных счетов.