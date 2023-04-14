СМИ: ЧВК «Вагнер» уничтожила командира легиона наемников ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Артемовске (Бахмут) одного из командиров легиона наемников украинской армии Михаила Журека, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Журек приехал на Украину из Польши. 45-летний наемник планировал вернуться на родину через месяц.

Сообщается, что он получил смертельное ранение в голову. На похоронах наемника присутствовала делегация вооруженных сил Польши.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Артемовск ликвидирован офицер украинской разведки Виталий Курсов. Он воевал в Донбассе с 2014 года.

Агентство Bloomberg сообщило, что европейские союзники Украины снизили ожидания от возможного контрнаступления ВСУ, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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