Военный считает, что обстановка на Украине становится катастрофической для Вашингтона. Кинг выразил уверенность, что Россия одержит победу, а ВСУ ждет полное поражение.

Обозреватель отметил, что военно-промышленная база США и стран НАТО уступает российской. По его мнению, после окончания украинского конфликта мир ждут большие перемены.

Контрнаступлению ВСУ мешает дождливая погода, заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он уточнил, что армия готова на 90%, пишет «Радиоточка НСН».

